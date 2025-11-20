Legende: Auch kopfüber alles unter Kontrolle Mathilde Gremaud. Keystone/CHLOE LAMBERT

Ski Freestyle: Gremaud auf Kurs, Dämpfer für Gu

Freeskierin Mathilde Gremaud hat zum Slopestyle-Saisonauftakt auf dem Stubaier Gletscher im Tirol der Qualifikation ihren Stempel aufgedrückt. Die Olympiasiegerin von Peking totalisierte 81,92 Punkte und gewann damit die Quali. Neuschnee machte die Tempo-Kontrolle zwischen den Sprüngen zur Herausforderung. Auch Eileen Gu (USA) hatte damit ihre Probleme. Die grosse Herausforderin Gremauds blieb als 29. in der Quali ebenso hängen wie die Schweizerinnen Sarah Höfflin (12.), Giulia Tanno (21.) und Anouk Andraska (25.). Die Quali der Männer konnte am Donnerstag nicht durchgeführt werden.

Snowboard: Podladtchikov verletzt sich

Iouri Podladtchikov fällt nach einem Sturz im Training mehrere Wochen aus und verpasst damit den Saisonstart im Dezember. Der 37-jährige Halfpipe-Snowboarder zog sich eine Schulterluxation sowie eine Fraktur der rechten Augenhöhle zu. Letztere wird am Montag operativ behandelt. Podladtchikov hat im Januar 2025 bei den Laax Open sein Comeback gegeben, mit dem Ziel der Olympischen Winterspiele 2026. Im März erlitt er einen Kreuzbandriss. Nun folgt eine weitere Pause.