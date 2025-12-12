Legende: Überzeugte beim Saisonauftakt in China Isabelle Lötscher. Keystone/Gian Ehrenzeller/Archiv

Snowboard: Lötscher Fünfte – Scherrer mit Comeback

Isabelle Lötscher hat sich beim ersten Halfpipe-Wettkampf des Winters im chinesischen Secret Garden auf dem 5. Rang klassiert und damit ihr bestes Weltcup-Resultat egalisiert. Die 21-Jährige konnte sich nach ihrem ersten Run zwar nicht mehr verbessern, die 59,75 Punkte aus dem ersten Durchgang reichten hinter der südkoreanischen Siegerin Gaon Choi, der Japanerin Rise Kudo sowie zwei Chinesinnen aber zur guten Platzierung zum Saisonauftakt.

Bei den Männern räumten die Japaner dreifach ab, Patrick Burgener belegte dahinter Rang 4. Der Walliser geht seit dieser Saison für Brasilien an den Start. Der Final der Top 14 fand ohne Schweizer Beteiligung statt. Jan Scherrer (16.), David Hablützel (17.) und Jonas Hasler (18.) scheiterten in der Qualifikation. Für Scherrer war es der erste Wettkampf seit mehr als 400 Tagen und einer komplizierten Rippenverletzung.