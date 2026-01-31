Legende: Auch in Willingen eine Klasse für sich Domen Prevc. imago images/kolbert-press

Skispringen: Prevc fliegt auch in Willingen obenaus

Der frischgebackene Skiflug-Weltmeister Domen Prevc (SLO) hat beim Weltcup-Springen in Willingen, dem letzten vor den Olympischen Spielen, eindrucksvoll gezeigt, wer der momentan beste Skispringer der Welt ist. Satte 22 Punkte betrug sein Vorsprung an der Spitze auf Ren Nikaido (JPN), 26,4 Punkte auf den 3. Karl Geiger (GER). Prevc sprang im 2. Durchgang mindestens 8 Meter weiter als alle Konkurrenten, obwohl er als Einziger von weiter unten Anlauf genommen hatte. Lediglich ein Schweizer schaffte es in den 2. Lauf: Simon Ammann. Der 44-Jährige sprang nach der Nichtselektion für Olympia auf den 26. Rang. Gregor Deschwanden war als 31. im 1. Durchgang hängengeblieben.

Skispringen