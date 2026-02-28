Legende: Feierte seinen 8. Erfolg im Europacup Lenz Hächler. Keystone/Anthony Anex (Archiv)

Ski Alpin: Hächler mit 4. Streich innert 5 Wochen

Nicht nur in der Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen trumpften die Schweizer Speedfahrer am Samstag gross auf, auch eine Stufe tiefer war das Team von Swiss-Ski im Europacup äusserst erfolgreich. Lenz Hächler gewann in Oppdal in Norwegen mit 53 Hundertsteln Vorsprung auf Teamkollege Delio Kunz den Super-G. Für Hächler war es der 8. Sieg im Europacup, der vierte in den letzten fünf Wochen. Mit Philipp Kälin (5.), Loïc Chable (7.), Gabin Janet (9.) Sandro Zurbrügg und Gaël Zulauf (beide 10.) klassierten sich 5 weitere Schweizer in den Top 10.