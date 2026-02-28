Das Podest

1. Marco Odermatt (SUI) 1:47,57

2. Alexis Monney (SUI) +0,04 Sekunden

3. Stefan Rogentin (SUI) +0,98

Die Schweizer Speed-Fahrer haben im ersten Rennen nach den Olympischen Spielen eine brillante Leistung abgeliefert. Allen voran Marco Odermatt. Der Nidwaldner startete im frühlingshaft warmen Garmisch-Partenkirchen mit Startnummer 10 – und zauberte eine nahezu perfekte Fahrt in den sulzigen Schnee auf der Kandahar. Er nahm dem zu diesem Zeitpunkt führenden Stefan Rogentin fast eine Sekunde ab.

Zittern musste Odermatt in der Leaderbox in der Folge nur einmal. Alexis Monney – als 12. Fahrer gestartet – lag bei jeder gemessenen Zwischenzeit vor dem Nidwaldner, musste seinem Landsmann im Ziel am Ende aber um 4 (!) Hundertstel den Vortritt lassen. Im letzten Streckenabschnitt, der Odermatt optimal glückte, büsste Monney die entscheidenden 21 Hundertstel ein.

3. Dreifachsieg in den letzten beiden Saisons

Im Ziel ballte Monney trotz des knappen Rückstands auf den Führenden die Faust. Die starke Fahrt auf der Kandahar kam für den 26-Jährigen besonders in der Abfahrt einem Befreiungsschlag gleich. Der Freiburger war in dieser Saison in der «Königsdisziplin» nämlich noch nie besser als 5. gewesen – und jubelte nun über den ersten Abfahrtspodestplatz der Saison.

Mit Rogentin komplettierte ein dritter Schweizer das Podest. Das Swiss-Ski-Team feierte damit einen historischen Dreifachsieg: Zum 3. Mal in den letzten 30 Jahren belegte die Schweiz sämtliche Podestplätze in einer Weltcup-Abfahrt. Für die anderen beiden Dreifachsiege zeichnete diese Generation in der letzten Saison verantwortlich: Nach Crans-Montana standen auch in Kvitfjell 2025 nur Schweizer auf dem Podest.

54. Weltcupsieg und 101. Podest für Odermatt

Zuoberst strahlte Odermatt. Der Nidwaldner bejubelte in Garmisch seinen 54. Sieg im Weltcup. Damit zog er mit dem Österreicher Hermann Maier auf dem dritten Platz der historischen Bestenliste gleich. Nur Marcel Hirscher (AUT/67 Siege) und Ingemar Stenmark (SWE/86) liegen noch vor Odermatt. In Sachen Podestplätzen zog der 28-Jährige mit dem 101. mit den Schweizer Rekordhalterinnen Lara Gut-Behrami und Vreni Schneider gleich.

Die weiteren Schweizer in den Punkten

6. Franjo von Allmen +1,47 Sekunden

10. Justin Murisier +1,57

18. Lars Rösti +2,24

Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen hätte mit Startnummer 15 gar für einen Schweizer Vierfachsieg sorgen können. Ein Fehler im mittleren Streckenteil kostete den 24-Jährigen viel Zeit und Tempo, weshalb er noch auf den sechsten Schlussrang zurückfiel.

Damit dürften auch von Allmens letzte Hoffnungen auf die Abfahrtskugel erloschen sein. Der Berner Oberländer liegt zwei Rennen vor Schluss nun 175 Punkte hinter Leader Odermatt. Für einen Sieg gibt es 100 Punkte.

So geht es weiter

Auf der Kandahar steht am Sonntag noch ein Super-G auf dem Programm. Diesen sehen Sie wie die Abfahrt ab 11:15 Uhr live bei SRF. Am nächsten Wochenende kommen dann die Techniker zum Zug. Im slowenischen Kranjska Gora werden je ein Riesenslalom und Slalom absolviert.

