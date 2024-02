Legende: Können in diesem Jahr nicht über den Silsersee Die Läufer beim Engadin Skimarathon. Keystone/Peter Klaunzer

Langlauf: Streckenänderung beim Engadiner

Der Engadin Skimarathon startet in anderthalb Wochen nicht in Maloja, sondern in Sils. Zu viel Schnee erfordert eine Streckenänderung. Allein in Maloja und auf dem Silsersee sind in den letzten 5 Tagen anderthalb Meter Neuschnee gefallen – und ein Ende ist nicht in Sicht. Aus Sicherheitsgründen können auf dem Silsersee zurzeit keine grossen Loipen-Fahrzeuge eingesetzt werden, die nötig wären, um die Strecke zu präparieren. Der Start des grössten Langlaufanlasses der Alpen muss deshalb um knapp 7 km nach Sils verschoben werden. Wie lange die Marathonstrecke am 10. März sein wird, steht noch nicht genau fest.

