Langlauf: Schweiz holt Staffel-Gold an U23-WM

Die Schweizer Juniorinnen Nadja Kälin, Siri Wigger, Anja Weber und Anja Lozza haben sich an der U23-Nordisch-WM im deutschen Oberwiesenthal sensationell die Goldmedaille gesichert. Das Quartett triumphierte im Staffelrennen über viermal 3,3 km vor den USA und Schweden. Die letzte Schweizer Staffel-WM-Medaille bei den Juniorinnen liegt bereits 30 Jahre zurück. Für die erst 16-jährige Wigger war es nach Bronze im Sprint und im Skating-Rennen bereits die 3. Medaille an der Nachwuchs-WM. Insgesamt steht die Schweizer Delegation vor dem letzten Wettkampftag bei 4 Medaillen.

Nordische Kombination: Saisonfinale gestrichen

Laut der FIS konnte für das abgesagte Weltcup-Finale der Nordischen Kombinierer am Wochenende vom 14./15. März in Schonach kein Ersatzort gefunden werden. Der Grund für die Absage waren zu hohe Temperaturen und fehlender Schnee im Schwarzwald. Somit geht die Saison der Kombinieren am Samstag in Oslo zu Ende. Als Gesamtweltcupsieger steht bei den Männern der Norweger Jarl Magnus Riiber fest.