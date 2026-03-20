Legende: Vor allen anderen im Ziel Chiara von Moos fuhr an den Heim-Titelkämpfen zu Skicross-Gold. freshfocus/Pascal Muller

Skicross: Talent von Moos freut sich über den Titel

Chiara von Moos, designierte Siegerin der Europacup-Gesamtwertung, hatte sich für die Nachwuchs-Titelkämpfe im Engadin eine Medaille vorgenommen. Diese Ansage hat sie voll und ganz erfüllt: Das 20-jährige Talent aus dem Kanton Obwalden ist nämlich Junioren-Weltmeisterin geworden. Unmittelbar hinter ihr raste im grossen Final Landsfrau Valentine Lagger ins Ziel, weshalb Swiss-Ski doppelt abräumte. Der beste Schweizer Mann, Noa Galliano, brachte seinen Viertelfinal-Run nicht ins Ziel. Der Titel dort ging nach Deutschland an Sebastian Machl.