Legende: Flog in Tignes hoch hinaus Giulia Tanno. imago images/PRESSE SPORTS

Ski Freestyle: Tanno glänzt in Tignes

Freeskierin Giulia Tanno ist beim Big-Air-Weltcup in Tignes (FRA) aufs Podest gesprungen. Die 27-Jährige (160 Punkte) musste sich nur der Kanadierin Naomi Urness (166,75) und der Finnin Anni Karava (166) geschlagen geben. Nach 2 Runs hatte Tanno noch auf Rang 4 gelegen, ehe sie sich mit der zweitbesten Wertung im 3. Run noch auf Platz 3 verbesserte. Für die Bündnerin war es der 1. Podestplatz seit Januar 2021.

Skicross: Talent von Moos freut sich über den Titel

Chiara von Moos, designierte Siegerin der Europacup-Gesamtwertung, hatte sich für die Nachwuchs-Titelkämpfe im Engadin eine Medaille vorgenommen. Diese Ansage hat sie voll und ganz erfüllt: Das 20-jährige Talent aus dem Kanton Obwalden ist nämlich Junioren-Weltmeisterin geworden. Unmittelbar hinter ihr raste im grossen Final Landsfrau Valentine Lagger ins Ziel, weshalb Swiss-Ski doppelt abräumte. Der beste Schweizer, Noa Galliano, brachte seinen Viertelfinal-Run nicht ins Ziel. Der Titel bei den Männern ging nach Deutschland an Sebastian Machl.