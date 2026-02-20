Die Schweizer Curler trauern trotz Bronze noch der verpassten Chance vom Vortag nach. Dennoch will man es nun geniessen.

Es brauchte für die Schweizer Curler viel Überwindung, nach der bitteren Halbfinal-Pleite gegen Grossbritannien ein Tag später wieder als Team aufzutreten. «Das war bestimmt die grösste Niederlage unserer Karriere», resümierte Benoît Schwarz-van Berkel.

Doch immerhin ging es noch um Olympiabronze. Und die Equipe des CC Genf schaffte es, sich wieder aufzuraffen und genau so stark aufzuspielen wie in der makellosen Round Robin. Mit einem klaren 9:1-Sieg sicherten sich die Schweizer Curler das fünfte Edelmetall in der Olympiageschichte. «Es ist richtig cool, dieses Projekt mit einer Medaille zu ehren», sagte Skip Yannick Schwaller nach dem Spiel strahlend in die Kamera.

Trotz Bronze trauerte man aber immer noch der verpassten Chance vom Vortag nach. «Die Enttäuschung ist präsent. Eine Medaille ist super, aber nach dieser Performance in dieser Woche wäre eine andere Farbe schön gewesen», so Pablo Lachat-Couchepin. Dem stimmte Schwaller zu: «Heute hat vor halb 2 in der Nacht niemand von uns geschlafen, und auch dann nur unruhig.»

Leere nach dem Halbfinal – nun gibt's eine Feier

Das Team betonte, dass man nicht gerne verliere. «Nach dem Halbfinal war eine Leere drin. Aber heute Morgen haben wir in der Runde darüber gesprochen, wie sich jeder fühlt. Wir haben es so geschafft, wieder die Freude am Sport aufzubringen und haben nochmals richtig gut gespielt», führte Skip Schwaller aus.

Schwarz-van Berkel ergänzte: «Wir haben den Fuss nicht vom Gas genommen.» Das möchte man nun auch nicht bei den Feierlichkeiten. «Ich hoffe unser Staff hat etwas geplant. Aber wir werden sicher einmal ein Bier trinken und alles Passierte sacken lassen», so Sven Michel.

Milano Cortina 2026