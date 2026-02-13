Der Franzose Quentin Fillon Maillet gewinnt den olympischen Biathlon-Sprint in Antholz.

Silber und Bronze gehen nach Norwegen.

Joscha Burkhalter läuft als bester Schweizer auf den 14. Platz.

Nach seinem Gold mit der Mixed-Staffel schnappte sich Quentin Fillon Maillet seine 2. goldene Auszeichnung in Antholz. Im Sprint über 10 km blieb der Franzose in beiden Schiessen fehlerfrei (wie alle Athleten in den Top 5) und sicherte sich dank einer ausgezeichneten Laufleistung in 22:53,10 Minuten den Sieg.

Im Rennen mit Einzelstart kamen dem 2-fachen Olympiasieger von Peking 2022 zwei Norweger am nächsten: Silber ging an Vetle Sjaastad Christiansen (+13,7 Sekunden), knapp dahinter klassierte sich Sturla Holm Lägreid (+15,9 s).

Burkhalter, Stalder und Hartweg stark

Die Schweizer Equipe zeigte eine starke Reaktion auf die blamable Leistung im Einzel vom Dienstag. Als bester Swiss-Ski-Athlet lief Joscha Burkhalter auf Platz 14. Der Berner Oberländer blieb wie sein direkt hinter ihm klassierter Teamkollege Sebastian Stalder ohne Schiessfehler und verlor eine knappe halbe Minute auf die Siegerzeit.

Vor allem in der Loipe überzeugen konnte Niklas Hartweg, der trotz zweier Schiessfehler in der Stehend-Ausführung den 17. Platz eroberte. Als einziger Schweizer nicht auf Touren kam Jeremy Finello. Der Genfer musste sich nach 4 Fehlern mit Rang 76 begnügen und wird (anders als seine Teamkollegen) nicht in der Verfolgung dabei sein.

So geht es weiter

Mit den Biathlon-Rennen in Antholz geht es Schlag auf Schlag weiter: Am Samstag stehen die Frauen im Sprint über 7,5 km im Einsatz, am Sonntag bestreiten beide Geschlechter ihre Verfolgungsrennen über 12,5 km (Männer) und 10 km (Frauen). Die Staffel-Wettbewerbe stehen dann ab Dienstag auf dem Programm.

Milano Cortina 2026