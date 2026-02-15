Die Kanadier deklassieren Frankreich bei Olympia zum Abschluss der Gruppe A mit 10:2.

Deutschland bleibt gegen die USA im Kampf um Rang 1 in Gruppe C chancenlos.

Die Schweiz bodigt Tschechien in der Overtime und ergattert somit Platz 2 in der Gruppe A.

Gruppe A: Kanada – Frankreich 10:2

Die Kanadier haben zum Abschluss der Gruppenphase erwartungsgemäss einen Kantersieg gefeiert. Gegen das noch punktelose Frankreich siegten die Nordamerikaner mit 10:2. Im ersten Drittel vermochte der Underdog dem haushohen Favoriten noch Paroli zu bieten. Lausanne-Stürmer Floran Douay glich nur 13 Sekunden nach dem kanadischen Führungstor durch Tom Wilson zum 1:1 aus (9.).

Die «Ahornblätter» zogen aber noch vor der ersten Pause auf 3:1 davon. Im zweiten und dritten Abschnitt bauten die Kanadier ihren Vorsprung kontinuierlich aus. Das «Stängeli» perfekt machte in der 52. Minute Youngster Macklin Celebrini mit dem letzten Tor der Partie. Kanada dürfte die Vorrunde mit 9 Punkten und einem Torverhältnis von 20:3 auf Rang 1 aller 12 Teams beenden. Die Franzosen ihrerseits belegen in der für die K.o.-Phase relevanten Setzliste die vorletzte Position.

Gruppe C: USA – Deutschland 5:1

Neben Kanada hat auch der zweite grosse Gold-Anwärter den 3. Sieg im 3. Spiel gefeiert. Die USA liessen gegen Deutschland nie Zweifel aufkommen, wer die Gruppe C an der Spitze abschliessen wird. Der Führungstreffer von Verteidiger Zach Werenski 9 Sekunden vor Ende des Startdrittels ebnete den US-Amerikanern den Weg zum souveränen Sieg.

Ex-ZSC-Akteur Auston Matthews traf beim 5:1-Erfolg doppelt und liess sich zudem noch einen Assist gutschreiben. Den deutschen Ehrentreffer markierte Tim Stützle zum Schlussstand (52.).

Die USA beenden die Vorrunde aufgrund des schlechteren Torverhältnisses in der Setzliste hinter den Kanadiern auf Rang 2. Damit ist ein Direktduell der beiden Top-Favoriten erst im Final möglich.

Gruppe C: Dänemark – Lettland 4:2

Die Letten haben es verpasst, sich für die Playoffs eine vorzügliche Ausgangslage zu schaffen. Gegen die Dänen verschlief das Team von Coach Harijs Witolinsch das Startdrittel und geriet bis in die 17. Minute gleich mit 0:3 in Rücklage. Zwar kam Lettland in der Folge bis auf 2:3 heran, zum Ausgleich reichte es trotz deutlichem Chancenplus aber nicht. Kurz vor Schluss traf Nick Olesen zum 4:2 für Dänemark ins leere Tor. Dank dem Sieg im Direktduell überholen die Dänen Lettland und beenden die Gruppe auf Rang 3.

Milano Cortina 2026