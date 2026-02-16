Kimmy Repond und Livia Kaiser haben eine schwierige Saison hinter sich. Rechtzeitig zu Olympia sind sie wieder fit.

Dass ab Dienstag in Mailand zwei Schweizer Eiskunstläuferinnen an den Start gehen, ist nicht selbstverständlich: Die 19-jährige Baslerin Kimmy Repond bangte nach monatelangem Leiden um die Fortsetzung ihrer Karriere, die 21-jährige Thurgauerin Livia Kaiser startete nach einer tiefen Schnittwunde mit Rückstand in die Saison.

Nun fühlen sich beide für den grossen Wettkampf bereit: «Ich bin sehr zufrieden», sagt Repond zu ihrer Vorbereitung. Nach der EM Mitte Januar habe sie zwar erneut Fussprobleme gehabt, jetzt sei sie aber wieder schmerzfrei. «Es wird immer besser, vor allem die Dreifach-Dreifach-Kombinationen», so die EM-9.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Kurzprogramm beim Olympia-Wettbewerb der Frauen am Dienstag live auf SRF zwei und/oder im Stream. Livia Kaiser wird um 19:54 Uhr starten, Kimmy Reponds Auftritt folgt um 20:40 Uhr.

Kaiser konnte nach eigenen Worten seit der EM «nochmals einen Schritt machen. Ich fühle mich gut und freue mich, das zu zeigen.» Die definitive Olympia-Selektion habe ihr einen «Schub Motivation gegeben».

