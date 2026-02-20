Fanny Smith jubelt im Skicross in Livigno über Olympiasilber. Es ist die 15. Schweizer Medaille bei Milano Cortina 2026.

Der Sieg geht an Daniela Maier (GER), Bronze holt Sandra Näslund (SWE).

Talina Gantenbein (5.) und Sixtine Cousin (7.) runden ein starkes Schweizer Team-Ergebnis ab.

Der grosse Olympiafinal der Skicrosserinnen war nichts für schwache Nerven. Nach einem missglückten Start drehte Topfavoritin Sandra Näslund auf. Sie setzte sich hinter die davonbrausende Daniela Maier. Bei einem Sprung touchierte die Schwedin aber den Ski Maiers – und verlor dadurch viel Tempo.

Fanny Smith schlug daraus Profit. Sie liess Näslund hinter sich und sass Maier im Nacken. Die Deutsche behielt jedoch kühlen Kopf und bescherte den deutschen Frauen den ersten Skicross-Olympiasieg der Geschichte.

Smith, die 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils Bronze gewonnen hatte, strahlte im Ziel über Silber. Damit bewies die 33-jährige Waadtländerin einmal mehr, dass sie bei Grossevents Nerven aus Stahl hat. Näslund, die Olympiasiegerin von 2022, musste mit Bronze vorliebnehmen.

Gantenbein haarscharf nicht im grossen Final

Talina Gantenbein erlebte im Halbfinal eine Achterbahnfahrt der Gefühle. In einem packenden Duell um Platz 2 mit Marielle Berger Sabbatel (FRA) lag sie zuerst vorne. Im Mittelabschnitt kostete sie ein Fahrfehler viel Zeit, ehe sich Gantenbein wieder zurückkämpfte, aber kurz vor dem Ziel doch noch überholt wurde.

Im kleinen Final konnte sich die 27-jährige Bündnerin rehabilitieren und den Heat für sich entscheiden (5.). Sixtine Cousin, die im Halbfinal chancenlos ausgeschieden war, fuhr im kleinen Final auf den 7. Platz – und damit wie Gantenbein zu einem olympischen Diplom.

Für die letzte Schweizerin, Saskja Lack, war im Viertelfinal, in dem sie gegen Cousin und Gantenbein antrat, Schluss.

Kanadas Serie reisst

Nicht auf Touren kam Marielle Thompson, Olympiasiegerin von Sotschi 2014 und Zweite von Peking 2022. Die Kanadierin, die sich im vergangenen Herbst am Knie verletzt hatte und noch immer nach ihrer Form sucht, kam wie ihre zwei Landsfrauen Hanna Schmidt und Brittany Phelan nicht über den Viertelfinal hinaus. Damit reisen die kanadischen Skicrosserinnen erstmals ohne Olympiamedaille heim.