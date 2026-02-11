3. Streich von Franjo von Allmen in Milano Cortina: Er gewinnt den Super-G vor Ryan Cochran-Siegle und Marco Odermatt.

Das Podest

Gold: Franjo von Allmen (SUI) 1:25,32 Minuten

Silber: Ryan Cochran-Siegle (USA) +0,13 Sekunden

Bronze: Marco Odermatt (SUI) +0,28

Er hat es wieder getan, zum 3. Mal in seinem 3. Olympia-Rennen. Franjo von Allmen ist dreifacher Olympiasieger! Der Berner Oberländer zeigte auch im Super-G auf der Stelvio eine unwiderstehliche Fahrt und löste mit Startnummer 7 den bis dahin führenden US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle ab.

In der Folge fuhr keiner mehr schneller als von Allmen, auch nicht Topfavorit Marco Odermatt. Der Nidwaldner, der nach dem für ihn äusserst enttäuschenden 4. Platz in der Abfahrt im Super-G zurückschlagen wollte, fiel nach einer Fahrt ohne sichtlichen Fehler auch noch hinter Cochran-Siegle zurück. Am Ende blieb Odermatt Bronze, nach Team-Kombi-Silber seine 2. Medaille bei Milano Cortina.

Von Allmen schafft Historisches

Die ganz grosse Figur im Schweizer Team war aber wie schon in den ersten beiden Olympia-Rennen in Bormio nicht Odermatt, sondern von Allmen. Dem 24-Jährigen gelang etwas, was zuvor noch kein anderer Schweizer Winter-Olympionike realisiert hatte: 3 Goldmedaillen an denselben Spielen.

Als wäre dies nicht schon historisch genug, avancierte von Allmen auch noch zum allerersten Schweizer Super-G-Olympiasieger überhaupt. Der Super-G ist seit Calgary 1988 olympisch.

Italiener für einmal geschlagen

Anders als in der Abfahrt mit den Podestplätzen von Giovanni Franzoni (2.) und Dominik Paris (3.) gab es für das Gastgeberland Italien im 2. Speedrennen keinen Grund zum Jubeln. Franzoni verlor im 2. Streckensektor viel Zeit, konnte dieses Defizit in der Folge nicht mehr kompensieren und musste sich mit Rang 6 begnügen.

Sein Landsmann Paris, wohl in seinem letzten Olympia-Rennen überhaupt, musste seine Ambitionen auf weiteres Edelmetall früh begraben. Nach 17 Fahrsekunden löste sich beim 36-Jährigen der rechte Ski, glücklicherweise konnte Paris einen schlimmeren Sturz verhindern.

Die weiteren Schweizer

9. Stefan Rogentin +0,82 Sekunden

10. Alexis Monney +0,90

Sowohl Stefan Rogentin als auch Alexis Monney zeigten eine solide Fahrt. Beide konnten jedoch nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Somit enden die Olympischen Spiele in Milano Cortina sowohl für den Bündner als auch für den Freiburger ohne Medaillengewinn.

So geht's weiter

Wettkampfmässig sind die Olympischen Spiele für die reinen Speed-Spezialisten nach dem Super-G vorbei. Auf Seiten der Männer geht es am Samstag in Bormio weiter mit dem Riesenslalom. Die Frauen bestreiten am Donnerstag in Cortina um 11:30 Uhr ihren Super-G. Am Freitag geniessen die Ski-Cracks einen Ruhetag.

