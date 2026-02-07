Am Sonntag steigt die Abfahrt der Frauen. Die Liste der Favoritinnen ist lang und verspricht ein spannendes Rennen.

Legende: Fährt hier eine Mitfavoritin? Malorie Blanc. Keystone/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Favoritinnen

Sofia Goggia (ITA)

Emma Aicher (GER)

Kira Weidle-Winkelmann (GER)

Obwohl Sofia Goggia nicht zu den vier Saisonsiegerinnen einer Weltcup-Abfahrt gehört, wird sie als grosse Favoritin auf Gold in der Abfahrt gehandelt. Beim Heimspiel in Cortina will sie nach Gold 2018 und Silber 2022 ihre dritte Olympia-Medaille gewinnen. Die Strecke liegt ihr auf jeden Fall: Zu vier Siegen im Weltcup gesellen sich drei weitere Podestplätze.

Neben Goggia sollte man auch auf ein deutsches Duo schauen. Allrounderin Emma Aicher triumphierte in St. Moritz und liegt in der Disziplinenwertung auf Rang 2. Dahinter folgt ihre Landsfrau Kira Weidle-Winkelmann, die mit ihrer Konstanz und zwei 2. Plätzen überzeugt.

Weltcup-Saisonstatistik

Das Fragezeichen

Lindsey Vonn (USA)

Extra für Olympia in den Spitzensport zurückgekehrt, wäre Lindsey Vonn eigentlich als Topfavoritin nach Italien gereist. Doch das letzte Rennen vor Milano Cortina machte der US-Amerikanerin einen Strich durch die Rechnung: In Crans-Montana riss sie sich bei einem schweren Sturz das Kreuzband. Trotzdem tritt sie am Sonntag an. Die Frage bleibt bei der zweifachen Saisonsiegerin jedoch, wie sehr sie die Verletzung beeinträchtigt. In den beiden Trainings konnte sie zeigen, dass sie ohne Probleme runterfahren kann.

Die Herausforderinnen

Nicol Delago (ITA)

Cornelia Hütter (AUT)

Malorie Blanc (SUI)

Die Liste der weiteren Medaillenkandidatinnen ist lang. Sicher zu nennen gilt es Nicol Delago und Cornelia Hütter, die in dieser Saison bereits in Weltcup-Abfahrten triumphiert haben. Auch Laura Pirovano oder Nina Ortlieb sind in starker Form. Aus Schweizer Sicht dürfte Malorie Blanc das heisseste Eisen im Feuer sein. Nach einer durchzogenen Speed-Saison erlöste die 22-Jährige die Schweiz im Super-G von Crans-Montana mit dem ersten Saisonsieg.

So überträgt SRF die Frauen-Abfahrt Box aufklappen Box zuklappen Das Vorprogramm startet am Sonntag um 11:00 Uhr auf SRF zwei bzw. in der Sport App und auf der Webseite srf.ch/sport, wo Sie mittels Stream und Ticker begleitet werden.



Der Rennstart erfolgt um 11:30 Uhr.

Die weiteren Schweizerinnen

Corinne Suter

Jasmine Flury

Janine Schmitt

Als Olympiasiegerin von 2022 würde eigentlich auch Corinne Suter zu den Favoritinnen zählen. Sie hat allerdings auch eine Verletzungsgeschichte hinter sich, weshalb ihre Saison erst im Januar richtig anlief. Die Spitzenergebnisse blieben bislang aus.

Jasmine Flury hat mit Gold an der WM 2023 bewiesen, dass ihr Grossanlässe liegen. Wie Suter wartet aber auch sie nach einer langen Verletzungsphase in dieser Saison noch auf den Durchbruch. Noch wenig Erfahrung kann Janine Schmitt vorweisen. Mit einem 5. Platz bei der Abfahrt in Zauchensee hat sie aber im Januar schon einmal ein Ausrufezeichen gesetzt.

Passend zum Thema Kein Neubau für Olympia Bormio und Cortina: Rückkehr auf traditionelle Weltcup-Strecken

Das Podest bei Peking 2022

1. Corinne Suter

2. Sofia Goggia (ITA)

3. Nadia Delago (ITA)

Olympia-Service