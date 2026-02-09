 Zum Inhalt springen

Schweizer Olympia-News Schwallers verlieren auch Kehrauspartie gegen Kanada

09.02.2026, 11:54

Zwei Curling-Spieler in roten Jacken bei Olympia.
Legende: Beschliessen ihr Mixed-Abenteuer mit einer Niederlage Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann. Keystone/Jean-Christophe Bott
  • Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann unterliegen in Cortina im olympischen Mixed-Curling-Turnier Kanada 4:8.

Curling: Pleite bei letztem Auftritt der Schwallers

Das Schweizer Curling-Mixed-Duo Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Hürlimann hat im 9. und letzten Spiel der Round Robin die 5. Niederlage einstecken müssen. Gegen das kanadische Gespann Brett Gallant/Jocelyn Peterman, ebenfalls ein Ehepaar, setzte es ein 4:8 ab. Bereits vor dem Vorrundenabschluss hatte festgestanden, dass die Schweiz die Halbfinals verpassen wird. Im 5. End hatten die Schwallers noch von 2:5 auf 4:5 verkürzen können, doch Kanada konterte umgehend mit dem einzigen Dreierhaus des Spiels. Im 8. End gab das Schweizer Duo auf.

Milano Cortina 2026

SRF zwei, sportlive, 09.02.2026, 09:55 Uhr ; 

