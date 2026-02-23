Lindsey Vonn spricht erstmals detailliert über ihre Verletzungen. Der US-Amerikanerin steht eine lange Reha bevor.

Den Tränen nahe hat sich Lindsey Vonn rund 2 Wochen nach ihrem Sturz bei den Olympia in einem Instagram-Video zu Wort gemeldet. «Es war ein langer Weg, die extremste und schmerzvollste Verletzung, die ich in meinem gesamten Leben hatte. Sie haben beide Seiten des Beins aufgeschnitten wie ein Filet, um es atmen zu lassen. Der Arzt hat mein Bein vor einer Amputation gerettet», so die 41-Jährige.

Erstmals sprach die US-Amerikanerin ausführlich über die Verletzungen, die sie erlitten hatte. «Ich hatte eine komplexe Tibiafraktur, auch den Schienbeinkopf. Alles war zertrümmert», schilderte Vonn.

Lange Reha

Zudem habe sie ein Kompartmentsyndrom erlitten. «Das heisst, ich hatte so viel Trauma in diesem Bereich des Körpers – da ist zu viel Blut in diesem Bereich und es bleibt stecken und zerquetscht mehr oder weniger alles dort. Muskeln, Nerven, alles stirbt ab.»

Sie will sich nun vollständig auf ihre Reha konzentrieren. In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl auf Krücken umsteigen Es werde etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen vollständig verheilt sind.