Beim erstmals im Programm figurierenden Dual-Moguls-Wettbewerb ergattert Mikael Kingsbury mit Verzögerung doch noch sein ersehntes Olympiagold bei den 25. Winterspielen.

Die in der Alpin-Abfahrt schwer gestürzte Lindsey Vonn reist nach Nordamerika zurück und wird sich dort einer weiteren Operation unterziehen lassen müssen.

Dual Moguls: Kingsbury merzt Scharte aus

Der kanadische Freestyle-Skier Mikael Kingsbury konnte in Livigno doch noch Olympiagold bejubeln. Der 33-Jährige entschied die erstmals bei Winterspielen ausgetragene Disziplin Dual Moguls, bei der zwei Athleten parallel auf der Buckelpiste gegeneinander antreten, für sich. Im Final setzte er sich gegen Ikuma Horishima aus Japan durch. Bronze ging an den Australier Matt Graham. Die Einzelentscheidung am Donnerstag hatte für den Überflieger auf der Buckelpiste noch schmerzhaft geendet: Im letzten aller Finalläufe kam er wie der Australier Cooper Woods, der noch nie einen Weltcup-Wettbewerb gewonnen hat, auf 83,71 Punkte. Wegen der besser bewerteten Schwünge gewann Woods jedoch Gold, für Kingsbury blieb Silber. Der Mann aus Québec steht nach seiner Rehabilitierung bei 2 Olympiasiegen und 3-mal Silber.

Legende: Seht her, «ich bin doch der King» In der Einzelentscheidung ging es für Mikael Kingsbury knapp nicht auf, dafür klappte es im zweiten Anlauf. Keystone/AP Photo/Gregory Bull

Ski Alpin: Vonn tritt die Heimreise an

Lindsey Vonn lässt den schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt zumindest räumlich hinter sich. Die US-Amerikanerin tritt nach einer vierten Operation die Heimreise an. «Die Operation ist gut verlaufen. Zum Glück werde ich endlich in die USA zurückreisen können», verkündete die 41-jährige Vonn auf Instagram. Sobald sie zurückgekehrt sei, werde sie weitere Updates liefern. Auch in den USA wird sie sich einem erneuten Eingriff unterziehen müssen.