Legende: Schnell unterwegs Valtteri Bottas. Keystone

Obwohl die Silberpfeile mit weniger Updates als die meisten Konkurrenten nach Südfrankreich reisten, war das Weltmeister-Team auch auf dem Circuit Paul Ricard unschlagbar. Am Sonntag strebt Mercedes den 10. Erfolg in Serie an, was teaminternen Rekord bedeuten würde. Mehr Siege in Serie erreichte nur McLaren 1989 mit Ayrton Senna und Alain Prost (11).

Bottas war in der 2. Phase 0,424 Sekunden schneller als Lewis Hamilton. Der Brite hatte am Vormittag die Nase vorn und sorgte mit einem Ausrutscher im 2. Training für Aufsehen. Weil Hamilton dabei Max Verstappen im Red Bull behinderte, droht ihm noch eine Strafe. Hinter den Silberpfeilen klassierten sich die Ferraris, die auch neben der Strecke einen Dämpfer hinnehmen mussten.

Neben McLaren (5. Lando Norris, 7. Carlos Sainz) konnte sich im Vergleich zu den letzten Rennen auch Alfa Romeo steigern. Am Vormittag mussten sich Kimi Räikkönen (16.) und Antonio Giovinazzi (17.) deutlich geschlagen geben, am Nachmittag klassierte sich der Finne auf dem 9. Rang, der Italiener lag nur 2 Plätze dahinter.