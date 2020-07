Lance Stroll und Max Verstappen fuhren am 1. Trainingstag für den GP von Grossbritannien die besten Rundenzeiten.

Stroll und Verstappen in der Hitze die Schnellsten

1. Trainingstag in Silverstone

Vor dem ersten der 2 Formel-1-Rennen innert 8 Tagen in Silverstone war eine erdrückende Dominanz der Mercedes-Fahrer erwartet worden. Daraus wurde während der ersten 2 Trainings nichts. Weltmeister Lewis Hamilton belegte die Plätze 2 und 5, Valtteri Bottas die Ränge 6 und 3. Max Verstappen im 1. und Lance Stroll im 2. Training fuhren die schnellsten Runden.

Die ungewohnte Reihenfolge dürfte mit der Hitze zusammenhängen. Am Freitag wurden Lufttemperaturen von 35 Grad gemessen. An den Folgetagen soll es kühler werden.

Alfa Romeo verbessert

Nico Hülkenberg, der bei Racing Point den positiv auf das Coronavirus getesteten Sergio Perez ersetzt, klassierte sich als 9. und 7.

Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi in den Alfa Romeo belegten am Nachmittag die Plätze 10 und 13. Einen Trainingstag zum Vergessen hat Sebastian Vettel hinter sich. Der 4-fache Weltmeister war in beiden Einheiten praktisch nur Zuschauer. Vorerst streikte im Ferrari die Kühlung, dann musste im roten Auto mit der Nummer 5 die Pedalerie ausgetauscht werden.