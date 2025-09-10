Vor 30 Jahren erlebte Sauber in Monza mit dem ersten Podestplatz überhaupt einen ganz besonderen Tag.

Ein Jahr nach dem Einstieg in die Formel 1 im Jahr 1993 engagierte Sauber mit Heinz-Harald Frentzen einen vielversprechenden Piloten. Der Deutsche hatte sich seine Sporen in der Formel-Ford-Meisterschaft und in der Formel 3 abverdient, nun winkte beim Schweizer Rennstall die ganz grosse Bühne.

Mit sieben Top-7-Platzierungen und WM-Rang 13 gelang dem damals 26-Jährigen eine starke Debütsaison. Acht Ausfälle in 16 Rennen offenbarten aber auch gewisse Zuverlässigkeitsprobleme, sowohl beim Fahrer wie auch beim damaligen Sauber-Boliden.

Frentzens Durchbruch folgte in seiner zweiten Saison. In Monza schaffte es der Deutsche als Dritter hinter Johnny Herbert und Mika Häkkinen erstmals auf das Podest – auch für Sauber eine Premiere. Und eine überraschende obendrein, bezeichneten Teamchef Peter Sauber und Frentzen selbst das Auto doch als «Gurke».

Legende: Doppelte Podest-Premiere Heinz-Harald Frentzen führte Sauber am 10. September 1995 erstmals auf ein Formel-1-Treppchen. Getty Images/Mike Hewitt

Nach Stationen bei Williams, Jordan, Prost und Arrows kehrte der dreifache GP-Sieger 2003 ins Sauber-Cockpit zurück. Beim GP USA führte er Sauber in seinem zweitletzten Karriererennen noch einmal aufs Podest.