Rekordweltmeister ist Lewis Carl Davidson Hamilton noch nicht. Ein Titel fehlt dem 34-Jährigen zu Michael Schumacher. Dennoch gehört der Brite zu den besten Motorsportlern aller Zeiten. Mit der Erklärung, er verfüge mit dem Mercedes ja über das beste Auto, ist es nicht getan. Hamilton weist auch hervorragendes fahrerisches Können auf.

Spätestens ab Saisonhälfte waren in diesem Jahr Ferrari und Red Bull dem Mercedes ebenbürtig. Deshalb ist Hamiltons Titel höher einzuschätzen als in früheren Jahren. Der Brite konnte auch Teamkollege Valtteri Bottas in Monte Carlo und mit seinem umstrittenen Sieg in Montreal distanzieren.

Welche «Schumi»-Rekorde fallen?

2020 kann Hamilton, der einen weiterlaufenden Vertrag bei Mercedes hat, gleich mehrere Schumacher-Rekorde angreifen. Offenbar freut er sich auf ein enges Duell mit Ferraris Sebastian Vettel: «Du bleibst doch noch eine Weile, oder?», fragte Hamilton in Mexiko den Deutschen. Als dieser nickte, meinte Hamilton: «Dann ist ja gut.»

Schumacher und Hamilton im Vergleich

Michael Schumacher

Lewis Hamilton

WM-Titel 7 6 Rennstarts

307 248 GP-Siege 91 83 Podestplätze 155 150 Pole Positionen

68 87 schnellste Rennrunden

77 46

Grünes Gewissen entdeckt

Dennoch kamen zuletzt Fragen zu Hamiltons Zukunft auf. Diese provozierte er selbst mit einem Instagram-Posting, in dem er Ressourcen-Verschwendung und Umweltverschmutzung anprangerte, zum Veganismus aufrief und schrieb: «Ehrlich gesagt, fühle ich mich gerade danach, alles hinzuschmeissen.»

Derselbe Hamilton, der Sportwagen sammelt, ein Flugzeug kaufte (und beim Import nach Grossbritannien einen unschönen Steuertrick anwandte) und – zumindest in der Vergangenheit – zu Jet-Set-Veranstaltungen in aller Welt flog.

Als ihm Kritiker, darunter Fernando Alonso, Heuchelei vorwarfen, entgegnete Hamilton, er reise nur noch zu geschäftlichen Terminen im Flugzeug. Seinen eigenen Jet habe er verkauft, auf Plastik wolle er künftig möglichst verzichten.

Kein 2. Fall Rosberg

Dass Hamilton wie sein damaliger Teamkollege Nico Rosberg im Jahr 2016 nach gewonnenem WM-Titel Knall auf Fall zurücktritt, ist zwar unwahrscheinlich. Ganz ausgeschlossen aber auch nicht.

