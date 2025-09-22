Der ehemalige Teamchef des F1-Rennstalls Red Bull erhält nach seinem Abgang eine Abfindung von über 50 Millionen Dollar.

Legende: Kann ein neues Kapitel entspannt angehen Christian Horner. imago images/Icon Sportswire

Christian Horner ist offiziell nicht mehr Teil von Red Bull Racing. Der 51-jährige Brite, der den Rennstall seit seinem Formel-1-Einstieg 2005 führte und dabei mit dem Team 6 Konstrukteurs- sowie 8 Fahrer-Weltmeisterschaften gewann, hatte bereits im Juli seine operative Rolle als Teamchef abgegeben. Sein endgültiger Abgang wurde am Montag bestätigt.

BBC-Angaben zufolge erhält Horner unter Berufung auf eine Quelle aus dem Red-Bull-Umfeld eine Abfindung in Höhe von umgerechnet 56 Millionen Franken. Andere Medien berichteten sogar von bis zu 85 Millionen Franken.

Untersuchung endet mit Freispruch

Horners Vertrag wäre noch bis in die 2030er-Jahre gültig gewesen. Nach Vorwürfen einer Mitarbeiterin, dass er sich angeblich unangemessen verhalten haben soll, war Horner als Teamchef nicht mehr unumstritten. Er hatte die Vorwürfe bestritten und war durch eine unabhängige Untersuchung entlastet worden.