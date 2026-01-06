Auf die 4 Jahre in der Formel 1 bei Red Bull an der Seite von Max Verstappen blickt der Mexikaner nicht gerne zurück.

Legende: Rechnet mit seinem alten Arbeitgeber ab Sergio «Checo» Perez. imago images/NurPhoto

In einem YouTube-Podcast hat sich Sergio Perez nicht gerade wohlwollend über seine Zeit in der Formel 1 bei Red Bull geäussert. «Ich war im besten Team, aber es war kompliziert, weil es der schlimmste Job in der Formel 1 ist, Max' Teamkollege bei Red Bull zu sein», so der Mexikaner.

«Bei Red Bull war alles ein Problem. Wenn ich schneller war als Max, war das ein Problem. Es entstand eine sehr angespannte Atmosphäre», sagte Perez. «Wenn ich zu langsam war und Max langsam war, dann war es ebenfalls ein Problem.»

Neu für Cadillac

4 Jahre fuhr Perez an der Seite von Verstappen, 2023 wurde er Vize-Weltmeister. 2024 musste er trotz laufenden Vertrags nach einem 8. Platz in der Gesamtwertung die Koffer packen. «Alles wurde zerstört. Wir hatten das Team, um den Sport in den nächsten 10 Jahren zu dominieren. Leider ist alles zu Ende gegangen», blickt der 35-Jährige auf die Zeit zurück.

In der neuen Saison tritt Perez nach einem Jahr Rennpause an der Seite von Valtteri Bottas (FIN) für den Formel-1-Neuling Cadillac an.