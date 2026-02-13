Max Verstappen ärgert sich über Änderungen nächste Saison. Lando Norris kontert: «Dann kann er ja zurücktreten.»

Legende: Vorfreude auf die kommende Formel-1-Saison? Ist bei Max Verstappen derzeit kaum vorhanden. Imago/ANP

Eine Regel-Revolution soll die Formel 1 grundlegend verändern: mehr Spannung, mehr Action. Die Autos sind kleiner und leichter. Doch Max Verstappen stört sich bei Testfahrten in Bahrain vor allem an den neuen Antriebseinheiten: «Es fühlt sich nicht mehr wie Formel 1 an, eher wie Formel E auf Steroiden.»

Was den 4-fachen Weltmeister aufregt: Der klassische Verbrennungsmotor im Heck seines Red Bull darf nur noch 50 Prozent der Power liefern, der Rest kommt aus einer Batterie. Diesen Elektro-Schub – samt Boost-Knopf für Überholmanöver – müssen sich die Fahrer gut einteilen. Weil er deshalb nicht die ganze Zeit Vollgas geben kann, fühlt sich das für Verstappen an wie «Anti-Racing».

Wenn er zurücktreten will, dann kann er ja zurücktreten.