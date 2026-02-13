 Zum Inhalt springen

Auch Hamilton äussert Kritik Verstappen über «neue» Formel 1: «Formel E auf Steroiden»

Max Verstappen ärgert sich über Änderungen nächste Saison. Lando Norris kontert: «Dann kann er ja zurücktreten.»

13.02.2026, 11:55

Person im Rennteamanzug in der Boxengasse.
Legende: Vorfreude auf die kommende Formel-1-Saison? Ist bei Max Verstappen derzeit kaum vorhanden. Imago/ANP

Eine Regel-Revolution soll die Formel 1 grundlegend verändern: mehr Spannung, mehr Action. Die Autos sind kleiner und leichter. Doch Max Verstappen stört sich bei Testfahrten in Bahrain vor allem an den neuen Antriebseinheiten: «Es fühlt sich nicht mehr wie Formel 1 an, eher wie Formel E auf Steroiden.»

Was den 4-fachen Weltmeister aufregt: Der klassische Verbrennungsmotor im Heck seines Red Bull darf nur noch 50 Prozent der Power liefern, der Rest kommt aus einer Batterie. Diesen Elektro-Schub – samt Boost-Knopf für Überholmanöver – müssen sich die Fahrer gut einteilen. Weil er deshalb nicht die ganze Zeit Vollgas geben kann, fühlt sich das für Verstappen an wie «Anti-Racing».

Wenn er zurücktreten will, dann kann er ja zurücktreten.
Autor: Lando Norris über Max Verstappen
  • Ebenfalls Kritik gibt es von Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton: «Du brauchst ein Diplom, um alles zu verstehen. Die Fans werden nicht verstehen, wie viel von dem Energie-Management dem Fahrer und der Software überlassen ist.»
  • Gegensteuer in Richtung Verstappen äussert hingegen Weltmeister Lando Norris (McLaren): «Wenn er zurücktreten will, dann kann er ja zurücktreten.»

