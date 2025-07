Das Podest

1. Lando Norris (GBR/McLaren)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +0,5100 Sekunden

3. Nico Hülkenberg (GER/Sauber) +32,700 Sekunden

Das Rennen

Nach seinem 9. Platz in Spielberg (AUT) hat Nico Hülkenberg eine Woche später in Silverstone noch einen draufgesetzt. Der 37-jährige Deutsche im Sauber schlug aus dem Regenchaos Profit und raste sensationell auf den 3. Rang – und das, nachdem er im Qualifying nur die 19. Startposition herausgefahren hatte.

Es ist ein historischer Erfolg: In 238 GP-Starts gelang Hülkenberg zuvor noch nie der Sprung aufs Podest. Und für den Hinwiler Rennstall ging eine fast 13-jährige Durststrecke zu Ende; am 7. Oktober 2012 hatte Kamui Kobayashi (JPN) im GP von Japan in Suzuka vom Treppchen aus gejubelt.

Die Sensation war auch den Witterungsbedingungen geschuldet. Nach 10 von 52 Runden begann es immer stärker zu regnen, worauf es zu mehreren Ausfällen und Safety-Car-Phasen kam. Nachdem sich Pole-Setter Max Verstappen (Red Bull) in der 21. Runde gedreht hatte, fand sich Hülkenberg plötzlich auf dem 4. Rang wieder.

Hülkenberg beweist Geduld

Danach pirschte er sich von Runde zu Runde an den drittplatzierten Lance Stroll (Aston Martin) heran. In der 34. Runde war es so weit: Hülkenberg zog vorbei, nahm Kurs aufs Podest – und liess sich danach nicht mehr beirren.

Ganz anders verlief das Rennen für Hülkenbergs Teamkamerad Gabriel Bortoleto (Startplatz 16). Der Brasilianer hatte mit der rutschigen Unterlage zu kämpfen. In der fünften Runde verlor er die Kontrolle über sein Auto, er schlitterte ins Kiesfeld. Wenig später musste er das Rennen mit einem beschädigten Heckflügel aufgeben.

An der Spitze jubelte McLaren über einen Doppelsieg. Lando Norris gewann vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri und verkürzte damit den Rückstand auf ihn im WM-Klassement auf nur noch acht Punkte. Eine Baisse setzte es für Verstappen ab, der mit dem 5. Platz vorliebnehmen musste.

So geht's weiter

Der Formel-1-Zirkus verabschiedet sich in die Sommerpause. Weiter geht es in drei Wochen mit dem 13. WM-Stopp in Spa-Francorchamps (Belgien). Wie gewohnt sitzen Sie bei SRF in der ersten Reihe, wenn die Boliden wieder aufheulen.

Formel 1