Nico Hülkenberg brachte zuerst kein Wort heraus. Es war nur Schluchzen zu hören, als er unmittelbar nach dem Rennen über Funk zugeschaltet wurde. Die Erleichterung über seinen ersten Podestplatz der Karriere war förmlich spürbar.

Der 37-jährige Sauber-Pilot wusste auch später kaum, wohin mit seinen Emotionen: «Es ist ziemlich unglaublich. Ich weiss nicht, wie das alles passiert ist», sagte Hülkenberg, nachdem er im Regen-Chaos von Silverstone vom vorletzten Startplatz auf Rang drei gerast war.

«Überfälligstes Podium der Historie»

238 Grand Prix und damit so lange wie kein anderer Fahrer in der Formel-1-Geschichte hatte der Deutsche vergeblich auf den Sprung aufs Podest in der Königsklasse gewartet, ehe die bittere Zeit an einem typisch britischen Sommertag endete.

«Das war das am meisten überfällige Podium in der Historie der Formel 1. Das war eine Meisterleistung von Nico», sagte Teamchef Jonathan Wheatley bei Sky.

Sauber neu Sechster in der Teamwertung

Mit seiner ganzen Routine und perfekter Strategie überstand er das wilde Geschehen und durfte am Ende völlig unerwartet jubeln. «Es waren verrückte Bedingungen, die meiste Zeit war es ein Überlebenskampf», sagte er. 15 Jahre nach seinem Debüt bei Williams und im Spätherbst einer bewegten Karriere belohnte sich Hülkenberg für sein Durchhaltevermögen.

«Ich habe es bis zum letzten Boxenstopp nicht glauben wollen», gestand Hülkenberg, der im Fahrerklassement dank seiner 15 gewonnenen Punkte auf die 9. Position vorpreschte, während Sauber in der Konstrukteurswertung Racing Bulls, Aston Martin und Haas mit neu 41 Zählern überflügelte. Neu ist der Hinwiler Rennstall die sechststärkste Kraft im F1-Zirkus.

