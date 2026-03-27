Die Verantwortlichen des Formel-1-Rennstalls Audi fassen eine neue Rollenverteilung an der Spitze ins Auge.

Legende: Lässt sich Zeit, sein Team neu zu strukturieren Mattia Binotto, Geschäftsführer vom Audi F1 Team. Imago/Abacapress

«Ich muss mich neu organisieren und die Struktur des Teams reorganisieren», sagte Audi-Projektleiter Mattia Binotto in einem Interview mit Sky in Suzuka, wo am Sonntag der GP Japan gefahren wird. Der in Lausanne geborene Italiener hat vorerst die Aufgaben von Jonathan Wheatley übernommen, der das Amt des Teamchefs nach nur einem Jahr vor einer Woche «aus persönlichen Gründen» niedergelegt hat.

«Das Ganze ist sehr schnell und überraschend für uns alle gekommen», sagte Binotto zur Trennung. Wheatley habe das Team informiert, dass er sich nicht langfristig verpflichten könne. Spekuliert wird, dass Aston Martin dem 58-jährigen Wheatley ein Angebot unterbreitet hat. Zudem soll sich dessen Frau in der Schweiz mit der Team-Basis Hinwil nicht wohlgefühlt haben.

Gemäss Binotto würden sie im Team darüber nachdenken, wie sie sich in der Führung aufstellen wollen. «Wir haben viele Ideen», sagte Binotto. Die lange Rennpause im April wegen der Absage der Grands Prix von Bahrain und von Saudi-Arabien biete «eine gute Gelegenheit, um uns zu reorganisieren».