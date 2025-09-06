Sie kommt nur ganz kurz zum Einsatz, ist aber trotzdem essenziell für ein erfolgreiches Rennen – die Boxenstopp-Crew bei den Formel-1-Teams. 24 Personen sind direkt an einem Reifenwechsel beteiligt und jeder Handgriff muss sitzen.

Bei Sauber leitet Lee Stevenson die Geschicke der Boxenstopp-Equipe. Der Brite ist seit eineinhalb Jahren Chefmechaniker beim Hinwiler Rennstall und war zuvor 18 Jahre bei Red Bull engagiert.

Er weiss, was es für einen guten Boxenstopp braucht: «Für mich ist die Zusammenarbeit zwischen den Leuten auf der Strecke und denjenigen in der Fabrik etwas vom Wichtigsten», sagt er. «Man könnte denken, dass die Verantwortung für einen guten Boxenstopp nur bei der Boxencrew liegt, dabei ist es eine gemeinsame Teamleistung, und das ist nicht einfach zu erreichen.»

In der letzten Saison hatte Sauber noch Mühe mit den Boxenstopps, doch das Equipment wurde verbessert. Die Anpassungen machen sich bemerkbar: Zweimal wechselte das Team gar am schnellsten von allen die Reifen.

