Das Podest

1. Charles Leclerc (MON), Ferrari

2. Lewis Hamilton (GBR), Mercedes

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Der erste Ferrari-Sieg der Saison ist Tatsache. Charles Leclerc hat den GP von Belgien gewonnen. Für den Monegassen ist es der erste Triumph in der Formel 1 überhaupt. Er verwies das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auf die Plätze 2 und 3.

Sebastian Vettel im zweiten Ferrari musste sich mit dem 4. Rang begnügen. In der WM-Wertung führt dennoch weiter Hamilton (268 Punkte) deutlich vor Bottas (203). Leclerc (157) bleibt Gesamtfünfter hinter Vettel (169).

Ich kann das heute nicht wirklich geniessen.

Ein Rennen für Hubert

Das Rennen stand ganz im Zeichen von Anthoine Hubert, der am Samstag in der Formel 2 tödlich verunfallt war. Die Stimmung in Spa war von Trauer geprägt und zu Beginn des Rennens wurde eine Schweigeminute für den jungen Franzosen abgehalten (siehe Video oben).

«Ich kann das heute nicht wirklich geniessen», sagte Leclerc über seinen Sieg. «Aber es wird ein Tag sein, der in Erinnerung bleibt.»

Verstappen crasht früh

Max Verstappen musste in Spa eine Enttäuschung hinnehmen. Der Red-Bull-Pilot musste das Rennen, das nahe an der Grenze zu seinem Heimatland liegt, bereits in der ersten Runde aufgeben.

Der Niederländer hatte versucht innen an Kimi Räikkönen vorbeizuziehen und wurde vom Finnen touchiert. Dabei ging die Aufhängung des linken Vorderrades von Verstappen kaputt, und er krachte in der Eau Rouge geradeaus in die Leitplanken. Verstappen blieb unverletzt.

Auch Giovanazzi out

Von den beiden Alfa-Romeo-Fahrern klassierte sich Räikkönen nach einem schlechten Start und der Kollision mit Verstappen nur auf dem 16. Rang. Antonio Giovinazzi war in Spa dafür aussergewöhnlich gut unterwegs und lag bis zur zweitletzten Runde auf Rang 9.

Kurz vor Schluss folgte jedoch die Ernüchterung: Der Italiener crashte mit seinem Alfa Romeo und blieb somit auch in Spa ohne Punkte.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 1.9.19, 15:10Uhr