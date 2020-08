Das Saisonrennen Nummer 4 in Silverstone sorgte vor wenigen Tagen für rauchende Köpfe. In den letzten Runden des Grossen Preises von Grossbritannien ereigneten sich geradezu spektakuläre Reifenschäden.

Vor der Reprise am Sonntag erneut auf der Insel rückt auch SRF-Kommentator Michael Stäuble in der Serie «Warm-up» logischerweise das dominierende Thema in den Fokus. «Wie weiter nach diesem Reifendebakel?», fragt er sich – zumal am Sonntag auf noch weicheren Pneus gefahren wird.

Für den Fachmann gibt es nur eine Lösung. Und zwar eine, die auf der Hand liegt. «Man macht eben zwei Boxenstopps. Zwei Stopps bedeuten mehr taktische Varianten, mehr Spannung und mehr Überraschungsmomente», macht Stäuble schmackhaft.

Programm-Hinweis Verfolgen Sie den GP im Rahmen von «70 Jahre Formel 1» aus Silverstone wie folgt bei SRF zwei/info sowie in der Sport App mit Stream und Ticker: Samstag, ab 14:55 Uhr Qualifying

Sonntag, ab 14:50 Uhr Rennen

Im Video von oben rätselt Stäuble zudem über die Ursachen für das Malheur im Hause Pirelli. Zudem wirft er die Frage in den Raum, ob sich die Kräfteverhältnisse verschieben oder aber Mercedes unantastbar bleibt.