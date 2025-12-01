Die Entscheidung um den WM-Titel in der Formel 1 fällt im letzten Rennen. Das sind die Szenarien im Dreikampf.

Legende: Nur einer kann Weltmeister werden Zwischen Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen kommt es im letzten Rennen zum Showdown. Keystone/EPA MTI/TAMAS KOVACS

Jetzt muss Lando Norris richtig zittern. Nachdem der Engländer eineinhalb Hände am WM-Pokal hatte, musste er in Katar einen zweiten Rückschlag hinnehmen. Zwar kann er seinen ersten WM-Titel im letzten Grand Prix der Saison immer noch aus eigener Kraft perfekt machen, doch der WM-Leader spürt vor dem Showdown im Nahen Osten Max Verstappen und Teamkollege Oscar Piastri im Nacken:

Lando Norris (McLaren): 408 Punkte Max Verstappen (Red Bull): 396 Punkte Oscar Piastri (McLaren): 392 Punkte

Norris wird Weltmeister, wenn ...

... er auf das Podest fährt.

... er Vierter oder Fünfter wird und Verstappen nicht gewinnt.

... er Sechster oder Siebter wird und weder Verstappen noch Piastri gewinnen.

... er Achter wird, Verstappen höchstens Dritter und Piastri das Rennen nicht gewinnt.

... er Zehnter wird, keine Punkte macht oder ausscheidet und Verstappen höchstens Vierter sowie Piastri höchstens Dritter werden.

Verstappen wird Weltmeister, wenn …

... er das Rennen gewinnt und Norris höchstens Vierter wird.

... er Zweiter wird, Norris höchstens Achter und Piastri das Rennen nicht gewinnt.

... er Dritter wird, Norris höchstens Neunter und Piastri das Rennen nicht gewinnt.

Piastri wird Weltmeister, wenn ...

... er das Rennen gewinnt und Norris höchstens Sechster wird.

... er Zweiter wird, Norris höchstens Zehnter und Verstappen höchstens Vierter werden.

So spannend wie in diesem Jahr war der Titelkampf in der Formel 1 lange nicht mehr. Zum bisher letzten Mal hatte es 2010 ein Finale gegeben, in dem noch drei Fahrer Chancen auf den Titel hatten. Damals setzte sich Sebastian Vettel dank einem Sieg im letzten Rennen die Krone auf. Während der ganzen Saison hatte der Deutsche das WM-Klassement nie angeführt. So wie Verstappen in diesem Jahr.