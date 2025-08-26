Der neue Formel-1-Rennstall Cadillac geht in der nächsten Saison mit Valtteri Bottas und Sergio Perez an den Start.

Das US-Team wird ab der Saison 2026 im Formel-1-Zirkus fahren.

Beide Piloten haben eine Vergangenheit bei Sauber.

Schon länger waren Gerüchte über die Formel-1-Rückkehr von Valtteri Bottas und Sergio Perez kursiert. Nun ist es offiziell: Die beiden bilden ab nächster Saison das Fahrer-Duo für den Rennstall Cadillac. Im vergangenen November war bekannt geworden, dass das Starterfeld in der «Königsklasse» des Motorsports um ein 11. Team erweitert wird.

Dass Cadillac auf Routine statt auf Jugend setzt, überrascht nicht. Ab 2026 kommen in der Formel 1 umfassende Regeländerungen zum Tragen. So gibt es etwa neue Motoren, die Autos werden kleiner und der Treibstoff soll ökologischer werden. Bottas und Perez dürften bei der Entwicklung des Boliden für die nächste Saison wertvolle Inputs liefern können.

Beide Fahrer waren zuletzt ohne Cockpit. Nach seinem Sauber-Abgang kehrte Bottas als Reservefahrer zu Mercedes zurück. Perez verschwand derweil aus dem «Paddock», nachdem sein Vertrag mit Red Bull nicht verlängert worden war.