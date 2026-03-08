George Russell gewinnt den GP von Australien vor seinem Mercedes-Teamkollegen Kimi Antonelli.

Dahinter landen die beiden Ferraris, während Oscar Piastri (McLaren) sein Rennen schon vor dem Start vergibt.

Audi lanciert seine Ära mit einem Punktgewinn durch Gabriel Bortoleto.

Am Ende machte sich Erleichterung in der Mercedes-Box breit. Die «Silberpfeile» hatten trotz Zweifeln spontan an einer Ein-Stopp-Strategie festgehalten. Der Mut wurde belohnt, George Russell fuhr zum Saisonauftakt in Melbourne vor Teamkollege Kimi Antonelli als Erster über die Ziellinie.

Ferraris Strategie geht nicht auf

Hinter den beiden Mercedes holte Ferrari mit Charles Leclerc und Lewis Hamilton die Plätze drei und vier. Der «Scuderia» wurde ihre Taktik zum Verhängnis. Zwar kamen beide Fahrer ebenfalls mit nur je einem Boxenstopp durch. Doch im Gegensatz zu Mercedes verpasste man es, während einem Virtual-Safety-Car-Fenster zeitsparend Reifen zu wechseln.

Hamilton, der das Rennen für einige Runden anführte, bleibt nach seiner podestlosen Saison bei Ferrari weiterhin ohne Top-3-Rang. Dass sein Bolide konkurrenzfähig ist, wird dem Briten indes Motivation spenden.

Im ersten Rennen nach der Regel-Revolution war es vor allem zu Beginn zu zahlreichen Überholmanövern und packenden Duellen gekommen. Ferrari erwischte einen Traumstart, anschliessend wechselten sich Russell und Leclerc nach mehreren Zweikämpfen an der Spitze ab. Am Ende wurde das Rennen dann doch in der Box entschieden.

Piastri im Pech

Einen bitteren Saisonauftakt erlebte Oscar Piastri. Der Australier krachte mit seinem McLaren bei der Installationsfahrt noch vor dem Start in die Bande. So verpasste er ausgerechnet sein Heimrennen. Auch sonst hatten die im Vorjahr dominierenden Teams im Kampf um den Sieg nichts zu melden. Piastris Teamkollege Lando Norris lag als Fünfter deutlich hinter dem Spitzen-Quartett.

Max Verstappen schaffte es nach dem Abflug im Qualifying dank einer Aufholjagd immerhin auf Rang 6. Isack Hadjar musste seinen Red Bull hingegen wegen einem technischen Defekt abstellen.

Mit einem zwiespältigen Ergebnis startete Audi sein Formel-1-Abenteuer. Einerseits gab es für den Sauber-Nachfolger mit Gabriel Bortoleto (9.) Punkte. Andererseits konnte Nico Hülkenberg am ersten Rennen in der Geschichte des deutschen Werksteams wegen Problemen mit der Telemetrie nicht teilnehmen.

So geht's weiter

Schon in einer Woche steht der GP China auf dem Programm. Am Samstag findet um 4 Uhr Schweizer Zeit der Sprint statt, ab 8 Uhr das Qualifying. Der Grosse Preis folgt am Sonntag um 8 Uhr.

Formel 1