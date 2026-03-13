George Russell schnappt sich beim GP in China vor Teamkollege Kimi Antonelli die Sprint-Pole-Position.

Die «Silberpfeile» dominieren auch in China: Mercedes-Pilot George Russell hat sich die Pole Position für den ersten Sprint der noch sehr jungen Formel-1-Saison gesichert.

Der Sieger des Auftaktrennens in Melbourne war auch im Qualifying in Shanghai nicht zu schlagen. Kimi Antonelli belegte im zweiten «Silberpfeil» den zweiten Platz, die beiden fuhren erneut in einer eigenen Liga.

Ihnen am nächsten kam Weltmeister Lando Norris, der im McLaren Dritter wurde. Der Engländer hatte aber bereits einen riesigen Rückstand von 0,621 Sekunden auf Russell. Hinter Norris folgten Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Ferrari) und Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt den GP von China wie folgt: Samstag, 03:50 Uhr: Sprint-Rennen live in der SRF Sport App

live in der SRF Sport App Samstag 07:55 Uhr: Qualifying live auf SRF zwei

live auf SRF zwei Sonntag, 07:40 Uhr: GP China live auf SRF info. Alle Übertragungen sind auch in der SRF Sport App zu sehen.

Verstappen hat zu kämpfen – Audi im Mittelfeld

Max Verstappen hatte in seinem Red Bull erneut Probleme, mit der Spitze mitzuhalten. Für den Ex-Weltmeister, der ein Kritiker des neuen Reglements ist, reichte es zum achten Startplatz.

Nico Hülkenberg belegte im Audi den elften Platz. Er hat damit Chancen auf seine ersten WM-Punkte für das neue Team, nachdem er beim Auftakt in Australien wegen technischer Probleme im Rennen nicht starten konnte. Teamkollege Gabriel Bortoleto wurde 14.

Mercedes auch im Training blitzschnell

Bereits im ersten und einzigen Training war Mercedes der Konkurrenz davongefahren. Russell drehte in 1:32,741 Minuten die schnellste Runde. Nur Teamkollege Antonelli (0,120 Sekunden zurück) konnte folgen, hinter den «Silberpfeilen» klaffte eine riesige Lücke. Norris hatte als Dritter mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf Russell.

Hülkenberg fuhr auf den neunten Platz. Bortoleto belegte Rang zwölf. Vor dem zweiten Rennen hatten mehrere Teams erneut Probleme mit den neuen Autos und konnten nur Teile des geplanten Programms absolvieren.

Resultate