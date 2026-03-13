George Russell stellt im Training vom GP von China vor Teamkollege Kimi Antonelli die Bestzeit auf.

Legende: Schnell unterwegs in Schanghai George Russell. imago images/ANP

Angeführt von George Russell hat Mercedes die einzige Trainingssession der Formel 1 in China dominiert. Der Engländer, der am vergangenen Wochenende beim Saisonauftakt in Australien triumphiert hatte, drehte in Schanghai in 1:32,741 Minuten die schnellste Runde. Nur sein Teamkollege Kimi Antonelli (Italien/0,120 Sekunden zurück) konnte folgen, hinter den Silberpfeilen klaffte eine riesige Lücke.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt den GP von China wie folgt: Freitag, 08:25 Uhr: Sprint-Qualifying live auf SRF zwei

live auf SRF zwei Samstag, 03:50 Uhr: Sprint-Rennen live in der SRF Sport App

live in der SRF Sport App Samstag 07:55 Uhr: Qualifying live auf SRF zwei

live auf SRF zwei Sonntag, 07:40 Uhr: GP China live auf SRF info. Alle Übertragungen sind auch in der SRF Sport App zu sehen.

Weltmeister Lando Norris (ENG) hatte als Dritter mehr als eine halbe Sekunde auf Russell. Dahinter folgten sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (AUS) und Charles Leclerc (MON/Ferrari). Auch Max Verstappen (NED) hatte im Red Bull keine Chance, der langjährige Dominator und Kritiker der neuen Regeln lag als Achter 1,8 Sekunden hinter der Spitze.

Der neue Audi-Werksrennstall sortierte sich wie in Melbourne im Mittelfeld ein. Nico Hülkenberg fuhr auf den neunten Platz. Der Brasilianer Gabriel Bortoleto belegte Rang zwölf. Vor dem zweiten Rennen hatten mehrere Teams erneut Probleme mit den neuen Autos und konnten nur Teile des geplanten Programms absolvieren.

Resultate