Der 19-jährige Mercedes-Pilot gewinnt den GP Japan und macht sich zum jüngsten WM-Leader aller Zeiten.

Das Podest

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Kimi Antonelli hat im dritten Saisonrennen der Formel 1 in Suzuka seinen zweiten Sieg eingefahren. Mit einem dritten Mercedes-Doppelsieg wurde es indes nichts: George Russell verpasste das Podest als Vierter. Damit ist der Brite auch die WM-Führung los. Antonelli ist mit 19 Jahren und 216 Tagen der jüngste WM-Leader, den es in der Formel 1 je gegeben hat.

Legende: Ziemlich abgeklärt für sein Alter Kimi Antonelli. Keystone/AP/Eugene Hoshiko

Der Rennverlauf

Der von der Pole Position gestartete Antonelli hatte keinen guten Start erwischt und fand sich nur auf Rang 6 wieder. Der 19-Jährige handelte die Situation aber wie ein Routinier und arbeitete sich dank seiner guten Pace Stück für Stück nach vorne.

Entscheidend in die Karten spielte ihm letztlich eine Safety-Car-Phase nach einem Crash von Oliver Bearman im Haas. Anders als Teamkollege Russell war Antonelli zu diesem Zeitpunkt noch nicht an der Box gewesen – und erhielt nun durch das eingebremste Feld einen freien Stopp.

Während der junge Italiener als Führender auf die Strecke zurückkehrte, war Russell ziemlich angesäuert. Er fluchte am Funk: «Unglaublich. Unser verdammtes Glück in den letzten zwei Rennen.» Dass der Brite am Schluss dann neben dem Podest landete, dürfte seiner Laune nicht gerade zuträglich gewesen sein.

Der ehemalige Seriensieger

Ebenfalls nicht sonderlich gut gelaunt wird Max Verstappen sein. Mit Rang 8 betrieb der Niederländer in seinem Red Bull immerhin etwas Schadensbegrenzung. Verstappen hatte das Rennen in Suzuka zuletzt viermal in Folge gewonnen. Diesmal startete er nur von Platz 11 aus und muss schon zufrieden sein, überhaupt noch ein paar Zähler geholt zu haben.

Die beiden Audi-Piloten Nico Hülkenberg (11.) und Gabriel Bortoleto (13.) verpassten die Punkteränge.

So geht es weiter

Durch die kriegsbedingten Absagen der beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien verabschiedet sich die Formel 1 nun in eine etwas längere Pause. Weiter geht es erst Anfang Mai mit dem Rennen in Miami.

Resultate