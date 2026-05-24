Mercedes-Pilot Kimi Antonelli gewinnt auch den GP von Kanada und baut seine WM-Führung weiter aus.

Das Podest

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:28:15,758 Stunden

2. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +8,526 Sekunden

3. Max Verstappen (NED/Red Bull) +9,034 s

Bereits aus der 1. Reihe gestartet, lieferten sich die Mercedes-Piloten Kimi Antonelli und George Russell an der Spitze lange ein knackiges Duell. Die Teamkollegen forderten sich in Montreal auf faire Art und Weise, die Führung wechselte munter hin und her.

Der Zweikampf endete auf der 31. von insgesamt 68 Runden abrupt: Russells Bolide blieb wegen einem Problem mit der Powerunit stehen, der Brite musste das Rennen wütend aufgeben.

So blieb Antonelli im weiteren Verlauf auf dem Circuit Gilles-Villeneuve unangetastet und fuhr seinen 4. GP-Sieg in Folge ein. Damit baut der 19-Jährige seine Führung in der WM-Wertung weiter aus, gab aber gleich nach dem Rennen über Funk zu: «So wollte ich nicht gewinnen.»

McLarens Reifenpoker geht nicht auf

Hinter dem italienischen Wunder-Teenager schaffte es Lewis Hamilton auf Platz 2. Der Brite steuerte seinen Ferrari erst 6 Runden vor Schluss mit einem feinen Manöver an Max Verstappen (Red Bull) vorbei. Der Überholte konnte sich trotzdem mit dem ersten Podestplatz der Saison trösten.

Bereits früh verspekuliert hatten sich die McLaren-Piloten. Lando Norris (vom ersten Platz aus) und Oscar Piastri gingen beide kurz nach dem Start wieder in die Boxen und tauschten ihre Intermediates in Slick-Reifen um. Beide mussten das Feld im Anschluss von hinten aufrollen. Piastri reichte es knapp nicht in die Punkte (11.), Titelverteidiger Norris schied mit einem Getriebeschaden aus.

Die beiden Audi-Fahrer Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto absolvierten einen soliden GP. In der Endabrechnung verlor Hülkenberg als Zwölfter einen Platz im Vergleich zum Start, sein brasilianischer Teamkollege fuhr als 13. seine Startposition nach Hause.

So geht es weiter

Die beiden Übersee-Rennen sind durch, es geht nach Europa. Den Auftakt auf dem alten Kontinent macht in zwei Wochen der Klassiker in Monaco, ehe Barcelona (ESP) und Spielberg (AUT) zum Zuge kommen.

Formel 1