Der 19-jährige Mercedes-Pilot gewinnt den GP Miami vor Lando Norris und Oscar Piastri und baut seine WM-Führung aus.

Legende: Antonelli verneigt sich Und die Motorsportwelt verneigt sich vor dem 19-jährigen Italiener. Keystone/AP/REBECCA BLACKWELL

Das Podest

1. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

2. Lando Norris (GBR/McLaren) +2,8 Sekunden

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren) +32,1 Sekunden

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat im vierten Rennen der Saison seinen dritten Sieg eingefahren. Der 19-jährige Italiener musste sich diesen auf dem Kurs rund um das Hard Rock Stadium in Miami hart erarbeiten. Weltmeister Lando Norris hatte letztlich zwar das Nachsehen. Das Abschneiden des Briten zeigt aber, dass McLaren die fünfwöchige Rennpause genutzt hat, um mit umfangreichen Updates wieder konkurrenzfähig zu sein.

Den zusätzlichen Beweis dafür lieferte der 3. Rang von Oscar Piastri. Der Australier profitierte in der letzten Runde allerdings davon, dass Charles Leclerc in seinem Ferrari nach einem Beinahe-Crash massive Probleme hatte und Piastri so auf ziemlich günstige Art und Weise am Monegassen vorbeiziehen konnte.

Antonellis britischer Teamkollege George Russell musste sich mit Rang 4 bescheiden, bleibt aber erster Verfolger in der WM-Wertung.

Der Rennverlauf

Das Rennen im US-Bundesstaat Florida bot einiges an Spektakel. In einer wilden ersten Runde nutzte Leclerc die Startstärken des Ferraris und verbesserte sich von Position 3 auf 1. Polesetter Antonelli und Max Verstappen verbremsten sich hingegen in der ersten Kurve. Während der junge Mercedes-Pilot den Schaden in engen Grenzen hielt, drehte sich Verstappen um 360 Grad und verlor viele Plätze.

Nach einer Safety-Car-Phase – in Runde 6 gab es gleich mehrere Zwischen- respektive Ausfälle – setzte sich Norris an der Spitze ab. Nur Antonelli konnte dem Tempo folgen. Der Mercedes-Pilot ging eine Runde vor dem Führenden an die Box und schnappte sich kurz darauf den McLaren. Spätestens ab der 40. von 57 Runden fuhren Antonelli und Norris an der Spitze ein einsames Rennen.

Ein Lebenszeichen sendete auch Verstappen, der die Podestplätze erst spät aus den Augen verlor. Der Niederländer nutzte die Safety-Car-Phase für einen frühen Boxenstopp und fiel danach fast ans Ende des Feldes zurück. In der Folge legte er aber eine beeindruckende Aufholjagd hin. In den letzten Runden konnte er mit seinen Reifen aber nicht mehr mit den Schnellsten mithalten, für ihn resultierte Rang 5.

Deprimierend verlief das Rennen, ja das ganze Wochenende für Nico Hülkenberg. Der Audi-Pilot demolierte in der Auftaktrunde seine Front, musste anschliessend an die Box und stellte dann schon in der 9. Runde seinen Wagen wieder ab. Bereits am Vortag hatte sein Auto noch vor dem Sprint am Heck Feuer gefangen. Teamkollege Gabriel Bortoleto (BRA) verpasste die Punkte auf Rang 12.

Regen oder doch kein Regen?

Die drohenden Wetterkapriolen in Miami hatten im Vorfeld die sportlichen Themen beinahe überlagert – schliesslich fehlt es den Piloten bislang an Erfahrung mit den neuen Autos bei nassen Bedingungen. Die Organisatoren reagierten frühzeitig, zogen den Start um drei Stunden nach vorne. Am Ende war das Wetter kein Faktor.

So geht es weiter

Die Formel 1 bleibt in Übersee. In drei Wochen findet in Montreal der GP Kanada statt. Danach siedelt der Tross nach Europa über, wo mit je drei Rennen im Juni und Juli ein volles Programm ansteht.

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