Oscar Piastri oder Lando Norris? Auch vor dem GP in Zandvoort stellt sich nur die eine Frage, welcher McLaren-Pilot das Rennen für sich entscheiden wird. Das Duo feierte zuletzt 4 Doppelsiege in Folge, dreimal mit Norris als Sieger. Der Brite konnte den Rückstand auf den australischen WM-Leader auf 9 Punkte reduzieren.
«Piastri hat in Ungarn mit einer falschen Strategie den Sieg verspielt, jetzt will er sich unbedingt revanchieren», sagt SRF-Expert Marc Surer.
Keine Ziele bei Verstappen
Weltmeister Max Verstappen startet ohne echtes sportliches Ziel aus der Formel-1-Sommerpause. «Nein, nicht wirklich», sagte der Weltmeister vor seinem Heimrennen am Sonntag. Für Surer gehört Verstappen zu den Sieganwärtern, wenn es regnet: «In solchen Fällen ist Max immer eine Nummer.»
Hält die Sauber-Serie an?
In den letzten 6 Rennen ist immer mindestens ein Sauber-Pilot in die Punkte gefahren. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto streben am Küstenort im Westen des Landes zum allerersten Mal einen Platz in den Top 10 an.