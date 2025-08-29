Nach der Sommerpause geht es in der Formel 1 wieder los. Am Wochenende steht in den Niederlanden der Grosse Preis in Zandvoort an.

Oscar Piastri oder Lando Norris? Auch vor dem GP in Zandvoort stellt sich nur die eine Frage, welcher McLaren-Pilot das Rennen für sich entscheiden wird. Das Duo feierte zuletzt 4 Doppelsiege in Folge, dreimal mit Norris als Sieger. Der Brite konnte den Rückstand auf den australischen WM-Leader auf 9 Punkte reduzieren.

«Piastri hat in Ungarn mit einer falschen Strategie den Sieg verspielt, jetzt will er sich unbedingt revanchieren», sagt SRF-Expert Marc Surer.

Keine Ziele bei Verstappen

Weltmeister Max Verstappen startet ohne echtes sportliches Ziel aus der Formel-1-Sommerpause. «Nein, nicht wirklich», sagte der Weltmeister vor seinem Heimrennen am Sonntag. Für Surer gehört Verstappen zu den Sieganwärtern, wenn es regnet: «In solchen Fällen ist Max immer eine Nummer.»

Hält die Sauber-Serie an?

In den letzten 6 Rennen ist immer mindestens ein Sauber-Pilot in die Punkte gefahren. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto streben am Küstenort im Westen des Landes zum allerersten Mal einen Platz in den Top 10 an.

GP Niederlande