Bislang hat Mercedes die neue Saison dominiert. In Japan macht McLaren im Training etwas Hoffnung auf Abwechslung.

Legende: Im 1. Training noch der Schnellste, im 2. geschlagen George Russell im Mercedes. Imago/PsnewZ

Das Weltmeister-Team McLaren hat sich im Training von Japan an der Spitze zurückgemeldet. Oscar Piastri gelang in der 2. Übungseinheit in Suzuka die schnellste Runde des Tages. Der 24-Jährige verwies das favorisierte Mercedes-Duo Kimi Antonelli und George Russell auf die Plätze 2 und 3. Titelverteidiger Lando Norris belegte im 2. McLaren den 4. Rang. Im 1. Training war das Mercedes-Duo auf den vordersten zwei Rängen zu finden gewesen: Russell vor Antonelli.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt den Grossen Preis von Japan wie folgt: Samstag, 07:00 Uhr: Qualifying (live auf SRF zwei)

Sonntag, 07:00 Uhr: Rennen (live auf SRF zwei)

Weiter im Tief steckt Red Bull. Max Verstappen, der zuletzt 4 Mal in Serie in Japan gewonnen hatte, kam im Training nicht über Platz 10 hinaus. Nico Hülkenberg im Sauber-Nachfolger Audi belegte den starken 7. Platz, sein Teamkollege Bortoleto fiel rangmässig vom 1. zum 2. Training zurück (11./16.).

Vor dem 3. Saisonrennen am Sonntag führt Mercedes-Fahrer Russell die Gesamtwertung mit 4 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Antonelli an. Russell hatte den Auftakt in Australien und den Sprint in China gewonnen, der erst 19 Jahre alte Antonelli holte sich den Sieg beim Hauptrennen in Shanghai.

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