Das Selbstvertrauen von WM-Leader Lando Norris ist riesig. Doch seine Erinnerungen an Las Vegas sind schlecht.

Legende: Geht die kommende Aufgabe mit einer gesunden Portion Respekt an Lando Norris. imago images/UPI Photo

Bereits zum dritten Mal seit der Rückkehr in den Formel-1-Kalender wird in Las Vegas um Punkte gekämpft. Der Kampf um den WM-Titel ist unvermindert spannend, auch wenn Lando Norris die Konkurrenz mit zuletzt 2 GP-Siegen in Folge etwas zurückgebunden hat. 24 Punkte trennen ihn von McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, 49 von Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Insgesamt 83 Punkte sind bis Saisonende noch zu vergeben.

Norris verzichtet auf grosse Töne

In der Hochburg des Glücksspiels hatten die «Papayas» Fortuna zuletzt nicht auf ihrer Seite. Piastri (Ränge 10 und 7) und Norris (Out und Rang 6) taten sich auf dem rasanten Stadtkurs schwer. Verstappen verpasste das Treppchen im letzten Jahr ebenfalls (5.), siegte aber 2023.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den GP von Las Vegas können Sie wie folgt auf SRF zwei und in der Sport App verfolgen: Samstag, 04:55 Uhr: Qualifying (Teilaufzeichnung um 15:25 Uhr)

Sonntag, 04:45 Uhr: Rennen (Teilaufzeichnung um 12:30 Uhr)

«In den vergangenen beiden Jahren war es definitiv das härteste Rennen überhaupt. Daher sind meine Erwartungen nicht so hoch wie zuletzt», sagte Norris. Allerdings sei sein Selbstvertrauen durch die bisher starke Saison auch viel grösser. Bei den Buchmachern wird dennoch Verstappen als Favorit geführt.

