Der Monegasse stellt in Abu Dhabi die Tagesbestzeit auf. Dahinter fahren Valtteri Bottas und Guanyu Zhou im Training unter die besten 10.

Formel 1 in Abu Dhabi

Legende: Im Training schnell unterwegs Charles Leclerc. Imago Images/Panoramic

Das Saisonfinale in der Formel 1 ist eingeläutet. Am Freitag wurden die ersten beiden Trainings für den Grossen Preis von Abu Dhabi absolviert. Dabei kamen nicht nur die gestandenen Cracks, sondern auch viele Rookies zum Zug. In der 1. Session durften gleich 10 Reserve-Fahrer ihr Können zeigen.

Die Tagesbestzeit stellte mit Charles Leclerc aber ein Fahrer auf, für den auch im Qualifying und im Rennen viel auf dem Spiel steht. Ferrari und Mercedes kämpfen nämlich noch um Rang 2 in der Konstrukteurs-Wertung. Knapp hinter dem Monegassen klassierten sich McLaren-Pilot Lando Norris und Weltmeister Max Verstappen (Red Bull).

GP Abu Dhabi bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Das letzte Rennwochenende der Formel 1 zeigen wir Ihnen wie folgt bei SRF: Samstag, 24. November: Qualifying (ab 14:55 Uhr live auf SRF info und im Stream)

Sonntag, 25. November: Rennen (ab 13:10 Uhr live auf SRF info)

Alfas lassen aufhorchen

Ein Ausrufezeichen setzten auch die beiden Alfa-Romeo-Fahrer Valtteri Bottas und Guanyu Zhou. Der Finne fuhr die viertschnellste Rundenzeit des Tages, während sein chinesischer Teamkollege den 7. Platz belegte.