Unmittelbar vor dem 4. GP der Saison in Aserbaidschan hat die Formel 1 mit einer Regeländerung für Aufsehen gesorgt. Neu wird am Samstagvormittag ein Qualifying für das Sprintrennen stattfinden, am Nachmittag folgt das Sprintrennen. Am Freitag (Qualifying zum GP) und Sonntag (GP-Rennen) bleibt alles wie gehabt.

«Den GP und das Sprintrennen komplett voneinander zu trennen, ist für mich der richtige Entscheid», sagt SRF-Experte Marc Surer. Die Gründe dafür erfahren Sie im Video oben.

Zudem äussert sich Surer noch zu folgenden Themen:

Die Rückkehr von James Allison: Der 55-jährige Brite soll Mercedes als Technik-Chef wieder auf Vordermann bringen und zu alter Stärke zurückführen. Laut Surer sind das «gute Neuigkeiten für Mercedes».

Der 55-jährige Brite soll Mercedes als Technik-Chef wieder auf Vordermann bringen und zu alter Stärke zurückführen. Laut Surer sind das «gute Neuigkeiten für Mercedes». Die lange Pause: 3 Wochen sind seit dem letzten GP in Australien vergangen. Die Teams hatten genügend Zeit, um an Neuerungen zu tüfteln. Aber: Nun kommt plötzlich die Anpassung beim Sprintrennen – und die Teams haben nur noch ein freies Training, um die Wettkampftauglichkeit zu testen.