Die Sorge um einen vermeintlich losen Kanaldeckel hat das zweite freie Training der Formel 1 in Las Vegas geprägt.

Legende: Neues Jahr, altes Problem in Vegas Das 2. Training musste wegen Strassenarbeiten unterbrochen werden. imago images/UPI Photo

Wegen des Verdachts auf einen nicht sicher sitzenden Kanaldeckel wurde die Trainingssession beim GP von Las Vegas zweimal mit Roter Flagge unterbrochen. Davor hatte der WM-Führende Lando Norris im McLaren für die Bestzeit gesorgt. Angesichts der Umstände erschien dieses Ergebnis aber wenig aussagekräftig.

Norris' verbleibende WM-Rivalen Max Verstappen (NED/Red Bull) und Oscar Piastri (AUS/McLaren) landeten nur auf den Plätzen 9 und 14. Zweiter war der formstarke Italiener Kimi Antonelli im Mercedes vor Charles Leclerc (MON/Ferrari). Nico Hülkenberg (GER) fuhr in seinem Sauber auf den 4. Platz, Gabriel Bortoleto (BRA) wurde 20. und Letzter.

Bereits bei der Las-Vegas-Premiere im Jahr 2023 hatten lose Gullydeckel für massive Probleme verursacht. Diesmal schien die Formel 1 alles im Griff zu haben, die 1. Session verlief ohne Schwierigkeiten. Diese traten dann aber im 2. Training auf. Zunächst gab es eine Unterbrechung. Erst nach der Session teilte die Formel 1 mit, dass ein Streckenposten einen «möglicherweise losen Kanaldeckel» gemeldet habe.

