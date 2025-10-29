Der Titelkampf in der Formel 1 spitzt sich weiter zu. Red Bulls Max Verstappen jagt die beiden McLaren-Piloten.

Ein Trio buhlt um die WM-Krone – was spricht für wen?

Legende: Wer lacht zuletzt? Oscar Piastri, Lando Norris und Max Verstappen (von links nach rechts). Reuters/Mark Peterson

Max Verstappens eindrückliche Aufholjagd erlitt am Sonntag mit Platz 3 in Mexiko einen leichten Dämpfer. Dennoch kam der Dominator der letzten Jahre der Spitze erneut 4 Punkte näher.

Seit seinem Heimrennen in Zandvoort machte der Niederländer in knapp 2 Monaten an 6 Rennwochenenden 68 Punkte wett. Nur 36 Punkte trennen Verstappen noch von Platz 1. 4 Grand Prix und 2 Sprintrennen stehen noch aus, insgesamt sind maximal 116 Punkte zu vergeben.

São Paulo, Las Vegas, Katar und Abu Dhabi bilden die Bühne für den grossen Endspurt. Spätestens am 7. Dezember wird sich zeigen, ob Lando Norris seine Selbstzweifel im Griff behält, Oscar Piastri seine Formkrise beendet oder ob Verstappen tatsächlich insgesamt 104 Punkte aufgeholt haben und damit zum 5. Mal in Serie zum Weltmeister gekrönt wird.

Wie stehen die Vorzeichen der drei Konkurrenten für den Showdown?

Lando Norris (1. Platz/357 Punkte)

Viele Experten hatten den Briten im WM-Kampf aufgrund seiner mangelnden Konstanz schon abgeschrieben. Mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg in Mexiko-City meldete sich Norris eindrücklich zurück.

Seinem McLaren-Teamkollegen Piastri hat Norris vor allem eines voraus: Erfahrung im direkten Duell mit Verstappen. Im Vorjahr lieferten sich die beiden mehrere Duelle – auch verbaler Art.

Norris profitiert von der Freiheit, welche ihm vom Team gewährt wird. Es gibt keine klare Nummer 1.

Oscar Piastri (2. Platz/356 Punkte)

Keiner aus dem Trio hat so viele Rennen gewonnen in dieser Saison wie Piastri (7).

Seit Monza Anfang September läuft es dem Australier nicht mehr rund. Aus den letzten 4 Rennen resultierte kein einziger Podestplatz.

Die Schwäche im Qualifying könnte für Piastri zum Verhängnis werden.

Max Verstappen (3. Platz/321 Punkte)

Die Form spricht für den Niederländer. In den letzten 6 Rennen landete Verstappen immer auf dem Podest, 4 dieser Grands Prix entschied er für sich.

Mit den Erfolgen der letzten Jahre ist Verstappen emotional ausgeglichener geworden. Vom Heisssporn früherer Jahre ist inzwischen nicht mehr viel zu sehen.

Aus eigener Kraft ist die Titelverteidigung für Verstappen (noch) nicht möglich. Der 28-Jährige ist auf Schützenhilfe von Mercedes oder Ferrari angewiesen. Oder darauf, dass sich das McLaren-Duo gegenseitig Punkte wegnimmt.

Formel 1