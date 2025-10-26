Lando Norris sichert sich in Mexiko die 5. Pole in dieser Saison. McLaren-Teamkollege Oscar Piastri startet von Platz 7.

Norris auf der Pole – Piastri muss im Rennen aufholen

Legende: Sicherte sich den besten Startplatz Lando Norris. imago images/Sports Press Photo

Lando Norris hat im Qualifying zum GP von Mexiko die schnellste Runde absolviert. Der WM-Zweite verwies Charles Leclerc im Ferrari um 0,262 Sekunden auf den zweiten Platz. Leclercs Teamkollege Lewis Hamilton sicherte sich dahinter Rang 3. Für Norris ist es die fünfte Pole Position in dieser Saison, die erste seit dem GP von Belgien im Juli.

WM-Leader Oscar Piastri kam nicht wie gewünscht auf Touren. Er muss mit der 7. Startposition vorliebnehmen. Der Australier klassierte sich als 8., profitiert aber von einer Rückversetzung von Carlos Sainz im Williams.

Verstappen in der dritten Reihe

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen, der in Mexiko seine Aufholjagd fortsetzen will, nimmt das Rennen im Red Bull aus der dritten Reihe in Angriff (5.).

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg schaffte es ins Q2, der Deutsche wird von Startplatz 13 losfahren. Teamkollege Gabriel Bortoleto klassierte sich drei Positionen dahinter als 16.

Formel 1