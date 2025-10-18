Max Verstappen gewinnt das Sprintrennen beim GP in Austin (USA) nach einer wilden Startphase ungefährdet.

Für die beiden Titelanwärter Oscar Piastri und Lando Norris (McLaren) ist das Rennen in Texas nach der Startkurve vorbei.

Auch Nico Hülkenberg ist in den Crash involviert, kann aber weiterfahren und bleibt chancenlos.

Der Grosse Preis in Austin findet am Sonntag ab 21 Uhr statt (live auf SRF zwei).

Mit Startplatz 4 im Qualifying hatte sich Nico Hülkenberg eine hervorragende Ausgangslage für das Sprintrennen in Austin (USA) geschaffen – und im Sauber-Team Hoffnung auf die ersten Sprint-Punkte in diesem Jahr geschürt. Doch die Hoffnungen verpufften schnell, sehr schnell sogar. Bereits in der Startkurve war das Rennen für den Deutschen mehr oder weniger gelaufen.

Hülkenberg versuchte, die Kurve innen zu nehmen und kollidierte mit WM-Leader Oscar Piastri (AUS). Ebenfalls in den Crash involviert war der völlig unbeteiligte Brite Lando Norris. Während Hülkenberg weiterfahren konnte und chancenlos blieb (Schlussrang 13), mussten die beiden Titelanwärter im McLaren das Rennen frühzeitig aufgeben.

Verstappen gibt sich keine Blösse

Damit war der Weg für Max Verstappen frei. Der Niederländer, der aus der Pole Position gestartet war, kam sehr gut weg und somit der Kollision davon. Nach einer Safety-Car-Phase hatte er vor allem mit George Russell im Mercedes zu kämpfen. Doch Verstappen wehrte die wenigen Angriffe souverän ab und fuhr einem ungefährdeten Sieg entgegen. Bereits vor einem Jahr hatte der 28-Jährige das Sprintrennen in Texas gewonnen. Russell sicherte sich Rang 2, Carlos Sainz im Williams komplettierte das Podest.

GP USA am Sonntag live Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Grossen Preis von Austin am Sonntag live auf SRF zwei und in der Sport App. Die Übertragung beginnt um 20:20 Uhr, das Rennen startet um 21 Uhr.

Damit macht Verstappen im Kampf um den WM-Titel weiter Boden gut. Für den Sprint-Sieg gibt es 8 Zähler auf das Konto. Somit beträgt der Rückstand des Weltmeisters auf WM-Leader Piastri noch 55 Punkte (336:281). Dazwischen liegt noch Norris mit 314 Punkten.

Gabriel Bortoleto, der im 2. Sauber-Wagen von der letzten Position aus hatte starten müssen, verpasste die Punkte der besten 8 klar. Der Brasilianer beendete das Rennen auf dem 11. Rang.

So geht es weiter

Am Sonntag wird in Austin der Grosse Preis ausgetragen. Danach geht es nach Mexiko, wo am kommenden Wochenende das fünftletzte Rennen stattfindet. Sprints stehen in dieser Saison noch 2 auf dem Programm: Am 8. November in Sao Paulo und am 29. November in Doha.

