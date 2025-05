Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Lando Norris (McLaren) gewinnt das Sprintrennen in der Formel 1 in Miami vor Teamkollege Oscar Piastri.

Rang 3 geht an Lewis Hamilton im Ferrari. Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto bleiben im Sauber blass.

Das Qualifying zum GP vom Sonntag können Sie heute Abend ab 21:55 Uhr auf SRF info oder im Livestream mitverfolgen.

Das Sprintrennen in Miami startete wegen Regens und nasser Strecke mit einer Verspätung von einer halben Stunde. Während der Einführungsrunde hatten fast alle Piloten über miserable Sichtverhältnisse geklagt. Als es dann los ging, wurden die ersten beiden Runden hinter dem Safety Car absolviert. Anschliessend wurde das Rennen mit einem stehenden Start freigegeben.

Kimi Antonelli, der mit 18 Jahren als jüngster Pilot überhaupt von der Pole Position ein Formel-1-Rennen in Angriff nehmen konnte, rutschte bereits in der ersten Kurve mit seinem Mercedes weg und büsste 3 Plätze ein. Oscar Piastri (AUS) setzte sich sofort an die Spitze und kontrollierte fortan das Geschehen, zusammen mit Teamkollege Lando Norris aus Grossbritannien.

Grosser Preis am Sonntag live Box aufklappen Box zuklappen Sie können den Grossen Preis von Miami am Sonntag live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Die Übertragung beginnt um 21:20 Uhr, das Rennen startet um 22 Uhr.

Nach einem Crash von Fernando Alonso (er wurde von Liam Lawson berührt) übernahm Norris die Führung. Fortan fuhren die Fahrer die restlichen Runden bis zum Schluss hinter dem Safety Car. Norris feierte seinen 2. Saisonsieg und machte in der WM-Wertung einen Punkt auf Spitzenreiter Piastri gut, der nun neun Zähler vor ihm liegt (106:97).

Verstappen nur auf Rang 17 – auch Sauber ohne Punkte.

Einen gebrauchten Tag erlebte hingegen Weltmeister Max Verstappen, der nach einer Strafe wegen eines Fehlers seines Red-Bull-Teams beim Boxenstopp nur 17. wurde. In das Malheur war auch Pole-Setter Antonelli involviert, der nach Rang zehn haderte.

Ebenso wie der Weltmeister ohne WM-Punkte blieben die Fahrer des Teams Sauber: Nico Hülkenberg (GER) fuhr auf den 12. Platz, der Brasilianer Gabriel Bortoleto kam nicht über Rang 15 hinaus.

Leclerc verpasst das Sprintrennen

Nicht beim Sprintrennen dabei war Charles Leclerc. Der Monegasse touchierte mit seinem Ferrari auf dem Weg zur Startaufstellung bei starkem Regen die Mauer und konnte nicht am Sprint teilnehmen. Leclerc und Teamkollege Lewis Hamilton wurden auf der nassen Strecke mit Intermediate-Reifen rausgeschickt, was vor allem Hamilton sauer aufstiess. «Wie konntet ihr uns auf Intermediate-Reifen rausschicken», funkte er genervt an die Box.

Formel 1